Un frente frío se encuentra a 500 kilómetros al norte de Puerto Plata y se acercará a República Dominicana en las próximas 24 horas.

El fenómeno atmosférico podría refrescar el ambiente durante las noches a partir del jueves y hasta el fin de semana, según el meteorólogo Jean Suriel.

Este fenómeno no es común para esta época del año, ya que la temporada de frentes fríos generalmente comienza en la primera semana de noviembre. Sin embargo, la influencia de La Niña ha acelerado su llegada.

Aunque no se espera un descenso drástico en las temperaturas, las noches se sentirán más frescas, especialmente en la zona montañosa y en la región del Cibao.

Se espera que la influencia indirecta del sistema frontal se mantenga desde la noche del jueves hasta la madrugada del lunes.

Las temperaturas mínimas podrían ser de 15°C a 14°C en Constanza, entre 0°C y 2°C en el Pico Duarte, y entre 4°C y 6°C en Valle Nuevo.

