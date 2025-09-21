La Fiscalía de Puerto Plata, en coordinación con la Policía Nacional y el Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, desmanteló tres centros clandestinos de juegos de azar y una casa de empeño que operaban de manera irregular en dicha ciudad, y rescató a tres menores de edad, informó este domingo el Ministerio Público.

Los menores, que se encontraban en estado de vulnerabilidad, recibieron asistencia de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), "a fin de garantizar su protección y restablecimiento de derechos", subrayó la Fiscalía en un comunicado.

En la intervención fueron incautadas varias motocicletas sin documentos de propiedad; los locales estaban ubicados en la avenida Penetración al Muelle, en el sector Gregorio Luperón de Puerto Plata, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Ricardo Duncan Torres, indicó que esta acción responde a denuncias presentadas por comunitarios de los alrededores del Parque Juan García.

La intervención contó con el apoyo estratégico de la Policía Nacional, de la Base Aérea de Puerto Plata y del Comando Norte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como con la colaboración de las instituciones especializadas en la protección de la niñez.