La Fiscalía de Santiago informó que investiga a varias personas señaladas como responsables de un caso de violación sexual en perjuicio de una joven, ocurrido en una residencia del sector La Javilla.

De acuerdo con el documento de solicitud de medidas, la víctima se encontraba en un establecimiento comercial en Palmar Abajo, cuando comenzó a sentirse indispuesta.

En ese momento, dos de los imputados se ofrecieron a trasladarla a un centro de salud, pero nunca llegaron a ingresarla, y en su lugar la llevaron a una vivienda donde cometieron la agresión.

El Ministerio Público indicó que el caso también involucra la difusión de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, acciones que agravan los cargos contra los investigados.

Las autoridades aseguraron que continúan las pesquisas para determinar la responsabilidad de todos los involucrados y garantizar justicia para la víctima.

