La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) expresó su preocupación por las constantes interrupciones de la docencia convocadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al considerar que estos paros han generado un precedente peligroso que profundiza el deterioro del sistema educativo.

En un comunicado, Finjus reconoció la legitimidad de las reivindicaciones sindicales y el derecho constitucional a la huelga, pero recordó que estos no pueden prevalecer sobre el deber del Estado de garantizar el acceso a la educación, tal como establece el artículo 63 de la Constitución.

La institución consideró inadmisible que, en un país con bajos resultados en evaluaciones internacionales, se permita “premiar la baja preparación y el debilitamiento del compromiso docente en lugar de incentivar la excelencia académica”.

Asimismo, señaló la ausencia de un régimen de consecuencias frente al incumplimiento reiterado de las obligaciones del colectivo docente. Por ello, llamó a implementar mecanismos legales que condicionen incentivos y ascensos al cumplimiento del calendario escolar, establezcan un servicio educativo mínimo en contextos de huelga y fortalezcan los procesos de conciliación obligatoria en los conflictos laborales del sector.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Finjus recordó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0064/19, estableció que las limitaciones al derecho de huelga deben orientarse exclusivamente a garantizar servicios mínimos, aplicando el principio de proporcionalidad. En ese sentido, advirtió que las paralizaciones prolongadas de la docencia en niveles inicial, básico y medio afectan de manera directa el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación en tiempo y forma.

Finalmente, la organización sostuvo que la educación no puede ser “rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que atenten contra su calidad” y abogó por la adopción de medidas firmes inspiradas en la Constitución y en el interés superior de la niñez para detener el progresivo deterioro del sistema educativo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más