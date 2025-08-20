La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó al Congreso Nacional a tomar en cuenta los acuerdos consensuados durante los diálogos tripartitos en el marco de la reforma al Código de Trabajo, cuyo estudio fue reanudado por la Comisión Especial del Senado, según anunció el presidente de la Cámara Alta.

La entidad recordó que el proceso de modificación de esta normativa laboral representa un reto trascendental para el desarrollo económico y social del país, y que las discusiones pasadas generaron preocupación en sectores empresariales y sociales debido a la complejidad de los temas tratados y los intereses en juego.

Finjus subrayó que el Código de Trabajo, desde su creación, ha estado marcado por tensiones entre empleadores y trabajadores, y que precisamente por su naturaleza social debe prevalecer la búsqueda de consensos, el análisis estratégico y la ponderación de los costos y riesgos de la modernización.

“En este momento solo el consenso producto de un diálogo constructivo permitirá hacer realidad, más temprano que tarde, las reformas definitivas que el país espera en el ámbito laboral”, indicó la institución, al exhortar al Congreso a valorar los avances logrados en las jornadas de intercambio y discusión entre los actores del sistema.

