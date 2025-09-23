El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, destacó que República Dominicana avanza de manera firme hacia la meta de alcanzar el objetivo de “Hambre Cero” y proyectó que, en un plazo de dos años, el país podría cumplir con esta meta.

Durante una reunión bilateral con el presidente Luis Abinader en la sede de las Naciones Unidas, Qu Dongyu valoró la visión del presidente dominicano en materia de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, señalando que el país se ha convertido en un referente regional gracias a sus programas de apoyo a la producción agrícola, la asistencia social y la innovación en el campo.

De su lado, el presidente Abinader resaltó que, de acuerdo con el economista jefe y director general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Máximo Torero Cullen, durante el Diálogo Regional de Seguridad y Erradicación del Hambre celebrado el 21 de agosto en Santo Domingo, la subalimentación en República Dominicana se redujo del 8.7 % en 2019 al 3.6 % en 2025, colocándose por debajo del promedio regional.

El mandatario dominicano indicó que este logro es resultado de las políticas de aumentos salariales, los programas de protección social y las mejoras en la producción agrícola implementadas por el gobierno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El organismo extendió una invitación especial al presidente Abinader para ser el orador principal en la conmemoración del 80.º aniversario de la FAO, que se celebrará en Roma en un evento internacional con la participación de líderes mundiales.

Aunque por compromisos de agenda no podrá asistir de manera presencial, el mandatario pronunciará su discurso de forma virtual, reafirmando el compromiso de su gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el hambre en el mundo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más