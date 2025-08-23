La junta de vecinos del edificio Aleco 4, ubicado en la calle Teodoro Chasseriau 37, en el El Millón, Distrito Nacional, denunció que llevan cuatro días sin energía eléctrica y que pese a sus reiteradas reportes a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), no resuelve el problema.

La organización expresó que varias familias han tenido que alojarse en hoteles y casas de familiares, pues no pueden permanecer en sus viviendas por falta de energía.

La junta de vecinos hizo un llamado urgente a los directivos de Edesur para que resuelva la avería que al parecer solo afecta al edificio Aleco 4 y que habría sido causada por el estallido de un transformador.

Los vecinos han perdido sus alimentos refrigerados y varios electrodomésticos a causa de la avería.

