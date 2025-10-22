Se encuentra desaparecida la señora Expedita Cuello de 63 años de edad, quien salió desde su residencia ubicada en la calle Central número 74 del ensanche Espaillat, entre la calle 10 y calle 12, el pasado domingo 19 de octubre a las seis de la mañana.
Los familiares informan que la señora padece de Alzheimer y piden a las autoridades y ciudadanos colaborar hasta dar con su paradero ya que han recorrido hospitales y destacamentos de la Policía Nacional sin encontrarla.
Asimismo, relatan que al momento de las desaparición Expedita vestía con una pijama blanca con flores azules y un t-shirt color rosa-rojo.
Para contactar con la familia pueden llamar a los teléfonos 829-497-7908 Miguel Ángel y 849-381-5991 Geury
