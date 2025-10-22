Se encuentra desaparecida la señora Expedita Cuello de 63 años de edad, quien salió desde su residencia ubicada en la calle Central número 74 del ensanche Espaillat, entre la calle 10 y calle 12, el pasado domingo 19 de octubre a las seis de la mañana.

Los familiares informan que la señora padece de Alzheimer y piden a las autoridades y ciudadanos colaborar hasta dar con su paradero ya que han recorrido hospitales y destacamentos de la Policía Nacional sin encontrarla.

Asimismo, relatan que al momento de las desaparición Expedita vestía con una pijama blanca con flores azules y un t-shirt color rosa-rojo.

Para contactar con la familia pueden llamar a los teléfonos 829-497-7908 Miguel Ángel y 849-381-5991 Geury

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más