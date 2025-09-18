Falleció este miércoles, Danilo González Camilo, el único hijo de María Cristina Camilo, la primera locutora de la radiodifusión dominicana, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 107 años.
De acuerdo con el locutor Carlos Cepeda Suriel, amigo de la familia, González Camilo, de 91 años, sufrió una pancreatitis antes de su deceso este miércoles.
A Danilo González Camilo, le sobreviven 4 hijos, 9 nietos y 2 biznietos.
María Cristina Camilo, falleció a los 107 años y además de destacar como la primera locutora de la República Dominicana, fue el primer rostro femenino en la televisión nacional.
