Las autoridades identificaron como Limber De la Cruz al hombre que falleció en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en la avenida Víctor Espaillat, próximo al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

De la Cruz era un reconocido reportero gráfico (camarógrafo) que laboró para varios canales de televisión, como Teleuniverso, Súper TV 55, CDN y otros.

En la actualidad, De la Cruz laboraba en la empresa de comunicación José Gutiérrez Producciones, donde sumaba al menos diez años de servicio.

Las autoridades anunciaron que se inició una investigación en relación con el accidente. El reportero gráfico se desplazaba en un vehículo todoterreno (yipeta) marca Honda, modelo CRV.

El fallecimiento de Limber De la Cruz ha generado gran consternación entre los sectores de la comunicación en Santiago de los Caballeros.

