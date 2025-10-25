El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) informó este sábado del fallecimiento del jurista, político, músico y profesor universitario de derecho, doctor Almanzor González Canahuate.

"El doctor González Canahuate fue una de las figuras más brillantes y respetadas del ámbito jurídico dominicano, dejando una huella imborrable en la enseñanza del derecho, en la práctica profesional y en la formación ética de múltiples generaciones de abogados", señaló el CARD en una nota de prensa.

González Canahuate fue docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde tuvo discípulos como el fenecido José Francisco Peña Gómez o Jorge Subero Isa, entre otras destacadas personalidades, indicó el colegio de abogados.

El CARD destacó también que el jurista realizó en su vida "un ejercicio responsable de la abogacía y al servicio del país, siempre con un profundo sentido de justicia, honor y compromiso social".

El presidente del CARD, Trajano Potentini, subrayó que Canahuate fue "el principal cultor del país, en el análisis, recopilación, investigación y fichaje científico de la jurisprudencia dominicana, estudios concretados en decenas de publicaciones, ligado al mundo editorial y a la promoción y venta de obras y textos jurídicos".

"Además, se distinguió como un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores, ligado estrechamente a los movimientos sociales y sindicales del país, fue un connotado dirigente del perredeísmo histórico, diputado al congreso, entre otros tantos aportes durante su larga y fructífera vida de casi 90 años de edad", indicó Potentini.

