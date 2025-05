28/05/2025 · 10:53 AM

Falleció la mañana de este miércoles 28 el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Julio Sánchez Maríñez.

El deceso de Sánchez Maríñez ocurrió en el Centro Médico UCE, donde permanecía ingresado tras varias semanas enfrentando serios quebrantos de salud.

La información fue confirmada por la presidenta de la Junta de Regentes del INTEC, Rosalina Perdomo, a través de un comunicado.

"Con profundo dolor me dirijo a ustedes para informarles que hemos perdido a nuestro querido Rector, Julio Sánchez Maríñez, quien manifestó desde hace varias semanas serios quebrantos de salud y que tristemente falleció en la mañana de hoy miércoles 28 de mayo de 2025, en el Centro Médico UCE, donde recibía atenciones", indicó.

Agregó que las honras fúnebres se realizarán en la Funeraria Blandino Columbarios, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, número 69, Distrito Nacional.

Sobre Sánchez Mariñez

Julio Sánchez Maríñez fue el noveno Rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Fue juramentado el 19 de enero del año 2021 para su primer periodo que culminó en 2023 y fue reelecto para un segundo periodo (2023-2027).

Sánchez Maríñez era licenciado en Psicólogía, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con estudios de especialidad en Planificación y Administración de la Educación Superior del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y doctorado en Estudios Organizacionales y Gerenciales de la Escuela de Negocios de la State University of New York at Albany.

Tiene una amplia experiencia en gestión educativa como director de secundaria del Colegio Dominicano De La Salle; secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); y asistente de investigación y de enseñanza (teaching and research assistant) de importantes profesores de las Escuelas de Negocio y de Sociología de la State University of New York, en Albany. Entre los años 2013 y 2020 se desempeñó como Rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

Fue gerente de Programa del Componente de Desarrollo Gerencial y de Recursos Humanos de CARIFORUM (1996-1997), Director técnico del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro-Reforma) del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) y también ha tenido experiencia en el sector privado como Vicepresidente de Recursos Humanos (1992) y Vicepresidente de Apoyos e Infraestructura (1995) en el Banco BHD y presidente de la empresa Consultrain (1997-2008).

Como docente, fue director de los Programas de Administración de Empresas y Mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Profesor de Teoría Organizacional en el Postgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2002).

En el INTEC fue vicerrector de Investigación y Vinculación (2008-2013); Decano del Área de Negocios (1994-1995); Director ejecutivo de Educación Permanente y Divulgación Científica (1985-1986), y ha impartido docencia en programas de grado y postgrado tanto en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades como del Área de Economía y Negocios.

Poseía una amplia experiencia en consultoría empresarial, gubernamental, para organismos internacionales y no gubernamentales, como facilitador, conferencista e investigador en diversos temas. Además, es autor con publicaciones sobre capital humano, liderazgo, educación superior, gestión del talento, juventud y participación, análisis conductual, entre otros muchos temas.

Fue miembro de diversas organizaciones internacionales como la American Management Association, secretario ejecutivo de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional (Reducar); Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, miembro del Comité Coordinador del Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe y también fue miembro del Consejo Asesor de la Asociación de Universidades y Escuelas de Ingeniería de la Comunidad Europea (ASCUG).

Comunicado de INTEC

La comunidad inteciana vive por primera vez en sus 52 años de historia la muerte de su líder y máxima figura institucional en ejercicio. Sánchez Maríñez asumió la Rectoría en 2021, siendo ratificado en 2023. Fue un ser humano excepcional, un académico brillante y apasionado, que entregó su alma a nuestra universidad y trabajó incansablemente por elevar la calidad y el impacto de nuestra institución.

Su legado forma parte de nuestra historia. Hoy nos enluta su partida, y nos unimos con respeto y cariño a su esposa, hijos e hijas, nietos y familia extendida, a sus amigos, equipo directivo, colaboradores, docentes, estudiantes y a toda la comunidad inteciana, así como a los sectores de la sociedad dominicana con los que mantuvo un lazo sincero y activo desde su rol de Rector.

Como una expresión del pesar de toda la comunidad académica, la Junta de Regentes y el Consejo Académico han declarado tres días de duelo institucional, efectivos a partir del día de mañana jueves 29 de mayo de 2025, por lo que quedan suspendidos todos los eventos institucionales y la Bandera Institucional ondeará a media asta. El día jueves quedarán suspendidas nuestras labores docentes y administrativas.

Las honras fúnebres se realizarán en la Funeraria Blandino Columbarios, ubicada en la Ave. Gregorio Luperón No. 69, Distrito Nacional. Efectuaremos una Guardia de Honor en la que expresaremos, como comunidad, nuestra gratitud y afecto por su vida y entrega. En breve les compartiremos todos los detalles.

Ruego al Altísimo que nos conceda la fortaleza para superar juntos este difícil y doloroso momento. Estamos confiados en que el Consejo Académico, nuestros directivos, las normativas de gobernanza institucional y el alto compromiso que caracteriza a todas las intecianas e intecianos, nos permitirán mantenernos firmes en nuestros objetivos institucionales, honrando así nuestros deberes para con nuestros estudiantes, aliados y la sociedad dominicana.

Hoy más que nunca es necesario apelar a nuestro espíritu inteciano y a la fuerza que nos da la unidad y el compromiso.

Reciban un fuerte y solidario abrazo.

Atentamente, les saluda,

Mtra. Rosalina Perdomo

Presidenta de la Junta de Regentes del INTEC.

