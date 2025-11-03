Fallece activista revolucionario Marcelo Bermúdez

Marcelo Bermúdez, activista revolucionario, escultor y político, falleció la mañana de este lunes en Santiago de los Caballeros.

Bermúdez Estrella falleció el 3 de noviembre de 2025, a los 91 años de edad. Su deceso se produjo a las 8:00 de la mañana, a causa de múltiples complicaciones de salud, según informaron sus familiares.

Según informaciones de sus familiares, los restos de Bermúdez son expuestos desde este lunes, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y el martes a partir de las 9:00 de la mañana.

El sepelio está pautado para las 3:00 de la tarde del martes, luego de una misa de cuerpo presente.

Bermúdez fue un destacado luchador antitrujillista desde muy joven. Militó en el movimiento clandestino 14 de Junio desde su fundación. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, fue apresado en los centros de detención conocidos como La 40 y La Victoria, donde, al igual que muchos jóvenes de su época, fue sometido a crueles torturas. Posteriormente, vivió exiliado en Venezuela y en varios países de Europa.

Marcelo Bermúdez era reconocido por su participación en los movimientos revolucionarios, siendo uno de los integrantes de la expedición de Manacla, en San José de las Matas, en diciembre de 1963, la cual fue liderada por Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo), que buscaba la reposición del orden constitucional tras el golpe de Estado al presidente Juan Bosch. Bermúdez sobrevivió a esa acción, en la que fueron fusilados Tavárez Justo y la mayoría de sus compañeros.

Durante la década de 1970 incursionó en el ámbito empresarial, fundando una de las primeras compañías que iniciaron operaciones en el Parque Industrial Zona Franca Tamboril, dedicada a la producción de calzados y artículos de piel.

Tras su retiro del mundo empresarial, dedicó gran parte de su tiempo a la escultura, disciplina en la que alcanzó reconocimiento nacional. Obtuvo varios premios del Concurso de Arte León Jimenes y expuso sus obras en salones y museos del país. Fue además uno de los fundadores de la Casa de Arte en Santiago.

Bermúdez fue gobernador de Santiago durante el gobierno encabezado por Leonel Fernández Reyna y el Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000).

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más