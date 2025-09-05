María Cristina Camilo, la primera locutora de la radiodifusión dominicana, falleció este viernes a los 107 años.

La centenaria profesional de la comunicación nació en San Francisco de Macorís el 25 de diciembre de 1918 y, además de destacar como la primera locutora de la República Dominicana, fue el primer rostro femenino en la televisión nacional.

Estudió Arte Dramático y fue enfermera, y no solo se destacó en ello y en la comunicación audiovisual, sino también por su influencia en la formación de nuevos talentos y por abrir caminos para la participación femenina en los medios de comunicación del país.

El mismo día en que se inició como locutora, en 1952, La Voz del Yuna fue rebautizada como La Voz Dominicana y posteriormente se la denominó Radio Televisión Dominicana, su nombre actual.

Fueron más de 70 años de trayectoria en la locución, la televisión, el teatro y la comedia.

