La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico y lavado de activos.

En un comunicado, la DNCD indicó que se trata de Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños, quienes fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, y lo trasladaron en un vuelo comercial a Estados Unidos, para responder las acusaciones que pesan en su contra.

“Los dominicanos fueron entregados atendiendo a los decretos 488-25, 490-25, 491-25, 492-25, que dispone su extradición a Estados Unidos”.

De acuerdo con el expediente, los extraditables están siendo requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Massachusetts, que le imputa los cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos, en violación a varias secciones del Código de Estados Unidos.

La captura de los dominicanos se produjo en medio de la Operación Discovery 3.0, con un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.

La investigación llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.

