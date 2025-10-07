Un vídeo enviado a la redacción de Acento muestra las condiciones en las que quedó el interior de la escuela de El Gramazo, de Padre Las Casas, tras las lluvias registradas en esa comunidad y que obligó a suspender la docencia este martes.
En el corte, se observa un charco formado en medio de una de las aulas, lo que impide que puedan impartirse las clases con normalidad.
"El gobierno la inauguró en febrero de este mismo año y mire lo que sucede cada vez llueve", sostuvo el lector de Acento que remitió el audiovisual.
"Ese video es de hoy martes y hubo que suspender las clases nuevamente porque sus aulas están todas llenas de agua", agregó.
En ese sentido, hizo un llamado al ministro de Educación Luis Miguel De Camps, para que atienda la situación que afecta el centro educativo.
