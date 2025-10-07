Un vídeo enviado a la redacción de Acento muestra las condiciones en las que quedó el interior de la escuela de El Gramazo, de Padre Las Casas, tras las lluvias registradas en esa comunidad y que obligó a suspender la docencia este martes.

En el corte, se observa un charco formado en medio de una de las aulas, lo que impide que puedan impartirse las clases con normalidad.

"El gobierno la inauguró en febrero de este mismo año y mire lo que sucede cada vez llueve", sostuvo el lector de Acento que remitió el audiovisual.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Ese video es de hoy martes y hubo que suspender las clases nuevamente porque sus aulas están todas llenas de agua", agregó.

En ese sentido, hizo un llamado al ministro de Educación Luis Miguel De Camps, para que atienda la situación que afecta el centro educativo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más