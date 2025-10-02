La periodista y escritora Emilia Pereyra narró cómo tuvo que enfrentarse al acoso sexual del locutor y mercadólogo Pablo Ross, cuando ambos trabajaban en la radioemisora CDN Radio.

La Premio Nacional de Periodismo y autora de Crimen verde dijo que junto a Ross hacía un programa de radio, y que el mercadólogo mantuvo un acoso sexual intenso, y cuando ella se resistió, él empezó a intentar desacreditarla.

"Yo no aguanté, y me quejé con los directivos de CDN, y a él lo sacaron, y yo proseguí en el programa con el locutor Jesús Nova", narró Emilia Pereyra al ser entrevistada en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

Dijo que llegó un momento en el que se vio precisada a emplazar a los directivos de CDN de esos momentos, advirtiéndoles que si no cancelaba a Ross, ella renunciaría. Los ejecutivos optaron por despedir al mercadólogo.

Pereyra publicó recientemente en su muro de Facebook un breve relato de lo que le ocurrió cuando trabajaba junto a Ross, y consideró que los jueces que tendrán a su cargo conocer la solicitud del mercadólogo, de revisar la condena que cumple por abuso sexual de una niña que era su hijastra, deben pensarlo bien.

En agosto 2019, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión a Pablo Ross, tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de una hijastra suya, menor de edad.

En el juicio se comprobó que Ross aprovechaba que su hijastra, de 12 años, se quedaba sola en la casa para abusar de ella y luego amenazarla para que no dijera nada a la madre.

Con motivo de esa noticia, la escritora y periodista Pereyra llamó a la justicia a hacer su mejor papel en el caso de petición de revisión de la sentencia de Pablo Ross.

El mensaje a las mujeres

Gustavo Olivo Peña y Emilia Pereyra. Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO,.

Emilia Pereyra llamó a las mujeres a que no soporten el acoso ni los ataques sexuales, y que denuncien a los abusadores.

Dijo que los casos de acoso son muchos, en lugares de trabajo estatales y privados.

"Y no es fácil denunciar el caso, en muchos casos porque no es fácil probarlo. Y cuando el acosador no lograr su objetivo, opta por desacreditar a la víctima poniendo a correr mentiras sobre su capacidad profesional o tildándola de negativa y conflictiva", precisó.

Comentó que suelen ofrecerles a las muchachas jóvenes, cuando empiezan sus carreras, que las van ayudar a ascender, les ofrecen viajes, entre otras cosas.

"Sobre todo mujeres jóvenes, que son perseguidas por los acosadores; y les causan traumas dolorosos, que muchas abandonan sus carreras, se frustran", expresó.

"Se les cierran puertas, les impiden desarrollarse profesionalmente, las revictimizan, las quieren presenta como las culpables", agregó.

