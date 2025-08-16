Erin se convierte en 'catastrófico' huracán categoría 5

El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un "catastrófico" categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 255 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EEUU.

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.

Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Efectos indirectos en República Dominicana

Los efectos en República Dominicana asociados al huracán Erin estarán deteriorando de manera gradual las condiciones meteorológicas, generando aguaceros desde la mañana de este sábado, Día de la Restauración, alertó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Pronosticó fuertes aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en ocasiones, incluso sobre el Gran Santo Domingo y varias otras provincias ya en alerta: La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Las lluvias se estarán desplazando hacia otras áreas durante la tarde y noche conforme el huracán vaya movilizándose.

Las localidades donde se espera se extiendan estas lluvias son San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabon, Elías, Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

Se recomienda a toda la población permanecer atentos a los boletines emitidos por los organismos pertinentes y las instituciones de protección civil, puesto se esperan acumulados importantes que podrían generar crecidas de ríos, arroyos y caminos; inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y derribos de árboles y edificaciones.