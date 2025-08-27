La ENAE Business School organizó en la Universidad APEC (Unapec) una jornada de networking en la que anunció un año de acceso gratuito a su plataforma de formación en inteligencia artificial y carreras STEM.
La iniciativa está dirigida a ejecutivos, líderes empresariales y emprendedores, con el objetivo de reforzar la capacitación en digitalización y enfrentar los retos de la competitividad global.
Durante el encuentro se presentaron tesis de egresados, enfocadas en innovación y nuevas tecnologías, lo que permitió a los asistentes conocer propuestas de futuros profesionales.
El director general de ENAE, Miguel López, señaló que la formación continua es esencial para la transformación digital de las empresas en un mercado cambiante.
La jornada contó con la asistencia de Paula Disla, viceministra del Mescyt, y concluyó con la entrega de certificados a egresados destacados.
Con más de 36 años de trayectoria, ENAE figura en los ránkings de Forbes y QS World University como una de las principales escuelas de negocios en 2025.
