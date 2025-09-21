Durante la madrugada del viernes, la artillería de un buque militar estadounidense destruyó una embarcación no autorizada que navegaba desde Colombia hacia la República Dominicana transportando un cargamento de drogas. Según informó una fuente de inteligencia militar este domingo, tres personas perdieron la vida en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente ocurrido cerca de la isla Beata, en dirección a Pedernales. Según reportes, fueron confiscados 377 paquetes que presuntamente contienen cocaína; sin embargo, parte de la carga no pudo ser recuperada por los equipos antinarcóticos de Estados Unidos.

La nacionalidad de las personas fallecidas y la matrícula de la embarcación que fue destruida no han sido identificadas o dicha información no ha sido divulgada aún por las autoridades.

El buque militar que efectuó disparos contra la embarcación pertenece al despliegue de unidades navales de la Armada de los Estados Unidos, la cual desarrolla una operación antidrogas en el Caribe con el respaldo de diversas naciones, incluida la República Dominicana. Esta acción constituye el tercer hundimiento de embarcaciones realizado por las fuerzas estadounidenses en el contexto de dicha operación.

