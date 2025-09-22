La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó este lunes que a partir del 1 de octubre los solicitantes de visas de no inmigrante en la mayoría de las categorías de visas, incluyendo aquellos que están renovando el visado, les será requerido una entrevista presencial con un oficial consular.

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la Embajada de Estados Unidos explicó que esta actualización responde a una orden gubernamental, la cual busca detectar fraude, tergiversación y otros indicadores, cuando un solicitante no es elegible para un visado.

En ese orden, indicó que todos los solicitantes de visados de no inmigrante, sin importar la edad, deben ser entrevistados de manera presencial por un oficial consular de los Estados Unidos, con limitadas excepciones, como algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial.

Además, la nueva política también aplica para todos los solicitantes menores de 18 años y mayores de 79.

La Embajada de Estados Unidos exhortó a los solicitantes revisar la página web del organismo para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado.

