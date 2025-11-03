El Panteón de la Patria publicó su boletín mensual Columnas de la Patria correspondiente a noviembre de 2025, en el que se destacan figuras históricas y fechas trascendentales que marcaron la identidad dominicana.

Entre los personajes conmemorados este mes figura Eugenio Perdomo Martínez (1 de noviembre de 1836), poeta y patriota que se opuso a la anexión a España y participó en el levantamiento restaurador del 24 de febrero de 1863. Fue ejecutado ese mismo año en Santiago y sus restos reposan en el Panteón de la Patria.

El boletín también recuerda a José Rufino Reyes Siancas (15 de noviembre de 1836), compositor de la música del Himno Nacional Dominicano, obra oficializada en 1934 y considerada uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional.

Asimismo, se rinde homenaje a Juan Isidro Pérez de la Paz (19 de noviembre de 1817), fundador de la Sociedad La Trinitaria junto a Juan Pablo Duarte y participante activo en la lucha reformista contra Jean Pierre Boyer.

En la misma línea, se destaca la vida de Pedro Alejandrino Pina García (20 de noviembre de 1820), prócer de la independencia, educador y activista cultural que utilizó el teatro y la literatura como herramientas de difusión patriótica.

El boletín dedica también un espacio especial a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mártires de la resistencia contra la dictadura trujillista, cuyo asesinato el 25 de noviembre de 1960 dio origen al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además de las biografías, Columnas de la Patria incluye las efemérides nacionales del mes, como la proclamación de la Constitución dominicana (6 de noviembre de 1844) y la batalla de Palo Hincado (7 de noviembre de 1808), junto a un repaso por los obituarios históricos de figuras como Juan Bosch, Pepillo Salcedo y Gregorio Urbano Gilbert.

