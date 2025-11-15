Eldetuvo aen la denominada, quienes serán presentados en las próximas horas ante los tribunales para que se les apliquen medidas de coerción, informó este sábado la institución.

En esta primera etapa de la operación se realizaron 30 allanamientos en la provincia de Santiago y uno en el Barrio María Auxiliadora del Distrito Nacional para arrestar a un prófugo perseguido por la Fiscalía de Santiago por agredir a su pareja, indicó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Las intervenciones se llevaron a cabo a través de su Dirección General de Persecución, la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, la Fiscalía de Santiago y la Unidad de Captura de Prófugos Rebeldes y Condenados (Ucaprec).

De acuerdo con la Procuraduría, estas acciones buscan "optimizar los protocolos de captura de agresores" y cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, a través de su Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), la Policía Preventiva, la Unidad de Prófugos y Captura y la comandancia de la Policía en Santiago de los Caballeros.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, indicó que "las acciones buscan que los agresores, sin importar en el lugar del país en que se escondan, sean arrestados para responder a sus procesos penales o puestos bajo tratamiento psicológico, en los casos que aplique esa medida, a fin de disminuir el riesgo de que pongan en peligro la integridad física y la vida de mujeres".

Camacho subrayó que en la primera fase de estas acciones participan 45 fiscales, más de 170 policías, 10 miembros de la Unidad de Prófugos y Captura del Ministerio Público y 12 miembros de la unidad especial del Ministerio Público y la Policía Nacional.

El titular de la Dirección General afirmó que "esta operación recorrerá cada provincia del país en un esfuerzo interinstitucional para reducir los feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres".