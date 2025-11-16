El Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en República Dominicana, informó la institución este domingo.

Esta nueva procuraduría especializada busca "desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, decomisando la totalidad de sus bienes ilícitos para evitar que los sigan utilizando en acciones ligadas a la criminalidad organizada y la delincuencia que provocan inseguridad ciudadana".

Los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público se fundamentaron en las disposiciones del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que los faculta a crear las procuradurías especializadas, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.

El Consejo designó como titular interina de la nueva unidad a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien encabezaba la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales del Ministerio Público.

Jáquez Vialez es miembro de la Carrera del Ministerio Público con gran experiencia en la persecución de delitos complejos.

Ha ocupado posiciones como la de Procuradora General de la Corte de Apelación, trabajando en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (2020-2023) y ha sido procuradora de Corte en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Armas (2018-2020).

Además, ha ejercido como fiscal durante doce años (2006-2018) en la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, en la que fue parte de las principales investigaciones contra el narcotráfico que se realizaron por más de una década en la República Dominicana.

Jáquez Vialez tiene formación especializada nacional e internacional en áreas clave como Extinción de Dominio, Técnicas de Investigación Financiera (ILEA) y es diplomada en Criminalidad Organizada e Investigaciones de Cripto Activos (FBI).

"La creación de la Procuraduría Especializada contra el Narcotráfico es una respuesta estratégica indispensable frente a la transformación del delito, que plantea a todos los Estados desafíos emergentes", señaló la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.