El Ejército de la República Dominicana (ERD) realizó la incautación de 123,000 unidades de cigarrillos de contrabando provenientes de Haití durante un operativo efectuado en el cruce de San José, provincia Santiago Rodríguez. Las autoridades informaron que el producto era transportado en un vehículo que intentaba eludir los controles establecidos en la zona fronteriza.

Durante el operativo, las fuerzas militares interceptaron una camioneta Isuzu D-Max de color blanco. Al percatarse de la presencia de los soldados, el conductor se dio a la fuga, dejando el vehículo abandonado en el lugar.

Durante la inspección de la camioneta, el personal del Ejército localizó un compartimento oculto con doble fondo donde se encontraron ocho cajas y quince paquetes individuales de cigarrillos de la marca Capital, así como cuatro cajas adicionales de cigarrillos de la marca Jaisamer.

En total, fueron ocupados, 83,000 cigarrillos Capital y 40,000 Jaisamer, para un total general de 123,000 unidades. El vehículo y las evidencias ocupadas fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, para los fines procedentes.

El Ejército de la República Dominicana mantiene su dedicación en la lucha contra el contrabando y otras acciones ilegales que ponen en riesgo la seguridad nacional.