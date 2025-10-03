El Ejército detuvo al conductor de una yipeta en la que transportaba a dieciocho haitianos en situación migratoria irregular en un operativo en el municipio de Villa Vásquez, en la provincia de Montecristi, informó este viernes la institución.
El vehículo, un Ford Explorer de color blanco y placa G191119, era conducido por Nilo de Jesús Durán de los Santos; en este todoterreno viajaban los migrantes, 10 hombres, 4 mujeres y 4 menores de edad.
El detenido junto con los migrantes haitianos fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando del Ejército, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de las autoridades competentes.
