Un grupo de trece nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron localizados por dron y posteriormente detenidos en un operativo realizado en el sector de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Mao, en la provincia de Valverde, informó este viernes el Ejército.
Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana (ERD) con el fin de ser entregados a las autoridades migratorias para, posteriormente, ser deportados.
En este operativo se utilizaron unidades de drones, que se sumaron a la labor en tierra de las patrullas terrestres que arrestaron a los extranjeros.
Los detenidos, nueve hombres y cuatro mujeres, se encontraban ocultos en unas plantaciones de la zona en el momento en el que fueron arrestados.
