El comandante del Ejército supervisa las operaciones fronterizas en la Carretera Internacional con Haití

El mayor general Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de la República Dominicana, realizó el viernes un recorrido por los diferentes destacamentos, puestos y puntos de control fronterizo a lo largo de la carretera internacional, abarcando las áreas de responsabilidad de la tercera y cuarta brigadas de infantería de esa institución militar.

El recorrido inició en el Distrito Municipal de Matayaya, donde el comandante general mantuvo una reunión con las autoridades municipales, incluyendo a la alcaldesa Eva Aybar y al vicealcalde Iván Guerrero. Posteriormente, visitó el destacamento de Matayaya y continuó hacia la localidad de Macasías, supervisando los controles implementados en el área de Las Dos Bocas, punto de confluencia de los ríos Artibonito y Macasías.

Después de esto, visitó el destacamento de Guaroa y el puesto de Guayabal, y siguió su recorrido hacia el puesto del Ejército en Hato Viejo. Luego, se dirigió al destacamento de Bánica y concluyó en la 25.ª Compañía localizada en Pedro Santana. Desde allí, amplió su recorrido pasando por los distintos destacamentos y puestos establecidos a lo largo de la carretera internacional.

El trayecto por la carretera internacional empezó en el puesto de chequeo La Cadena y atravesó diversos puntos de control, entre ellos Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Guayajayuco, Los Algodones y Villa Anacaona, así como el puesto ubicado en el kilómetro 2. Finalmente, la ruta concluyó en la fortaleza 2do Teniente Miguel A. Rodríguez Aybar, E.N., donde se encuentra la sede de la 17.ª Compañía en Restauración.

Al dirigirse a las unidades, destacamentos y puestos recorridos, el mayor general Camino Pérez subrayó la importancia de fortalecer los puntos de seguridad y control fronterizos, así como de mantener una postura firme ante la comisión de actividades ilícitas en la región.