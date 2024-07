El Colegio Médico Dominicano (CMD) llamó este martes a evitar el pánico y las alarmas innecesarias ante la sospecha de casos de ántrax en Haití, ya que hasta el momento no hay confirmación diagnóstica.

En rueda de prensa, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, instó a "aunar esfuerzos" y adoptar las medidas preventivas para evitar el ingreso de esta enfermedad" al territorio nacional, si se confirmara su presencia en Haití, pero "no existe ningún motivo para crear pánico ni alarmas innecesarias en estos momentos", aseguró.

Así, Suero calificó de "precipitadas" las medidas del Ministerio de Defensa, que el domingo instruyó tomar todas las acciones de control sanitario en la frontera terrestre, marítima y aérea, de personas, equipajes y mercancías procedentes de Haití "ante el reciente brote de ántrax detectado en dicha nación, con el propósito de impedir el posible ingreso de esta bacteria a la República Dominicana".

"Fueron precipitadas porque no hay un diagnóstico, no se tiene confirmado el diagnóstico, no hemos dicho que sea o no sea cierto", señaló el profesional de la salud a la prensa.

La bacteria del ántrax, que fue usada en el pasado como arma biológica, puede ser letal y afecta tanto a seres humanos como al ganado.

Esta zoonosis puede transmitirse a los seres humanos por las vías respiratorias, a través de la carne infectada y por las heridas de la piel, pero no se contagia de persona a persona.

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que el Gobierno dominicano mantiene la precaución ante la sospecha de que existen casos de ántrax en Haití.

Ante la situación de crisis que vive Haití, que apenas cuenta con datos estadísticos y la atención sanitaria es casi inexistente, "nosotros tenemos que ser muy precavidos", dijo en su rueda de prensa semanal el mandatario dominicano, quien añadió: "estamos actuando para prevenir".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ha confirmado ese dato, pero el Gobierno, insistió Abinader, "está tomando las precauciones de lugar para prevenir (…), nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestro pueblo y estamos dándole seguimiento minuto a minuto".