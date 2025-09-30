El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció este martes que el próximo 23 de octubre realizará el quinto simulacro nacional de evacuación por terremoto con el propósito de preparar a la población sobre cómo actuar en caso de ocurrir un evento de esa naturaleza.

Con el ejercicio se pretende, además, que la ciudadanía practique los planes de contingencia, protocolos y procedimientos de evacuación familiar, empresarial e institucional para fortalecer la preparación y respuesta en general, de acuerdo con un comunicado del COE.

Los interesados en participar en este ejercicio pueden inscribiéndose a través de la página web del organismo: www.coe.gob.do.

Más de 2.5 millones el año pasado en el cuatro simulacro nacional de evacuación de terremoto, de acuerdo con los datos del COE.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más