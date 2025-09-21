El Ejército de la República Dominicana detuvo a tres ciudadanos dominicanos durante un operativo de inteligencia realizado en la sección Baboso, provincia Santiago Rodríguez. En el procedimiento se incautaron de 91,600 cigarrillos extranjeros introducidos ilegalmente por la frontera terrestre desde Haití.

El personal militar procedió a la interceptación de los vehículos involucrados en el traslado ilegal; el primer vehículo transportaba la mercancía de manera encubierta, mientras que el segundo hacía la función de franqueador del primero para intentar evadir a las autoridades,

Mediante un comunicado de prensa, la institución militar informó que los detenidos son Adolfo Ramos, conductor de la camioneta Ford F-150 blanca; Ismael Elisandro Estévez, quien acompañaba a Ramos, y Ambiorix Castillo, quien manejaba la camioneta Chevrolet verde. Actualmente, los tres están bajo investigación y serán entregados al Ministerio Público en las próximas horas para responder por los hechos.

Las autoridades informaron que, tras la requisa de los vehículos, se encontraron 458 paquetes de cigarrillos marca Capital, cada uno compuesto por 10 cajetillas de 20 unidades, lo que suma un total de 91,600 cigarrillos. Las personas detenidas, junto con la mercancía incautada, fueron trasladadas a la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército en Mao, Valverde, para los procedimientos legales pertinentes.