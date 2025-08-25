EEUU reconoce combate de RD a cárteles, dice Abinader sobre buques de guerra en el Caribe

El presidente Luis Abinader recordó este lunes que su Gobierno ha recibido felicitaciones de Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico y también de organismos internacionales, al comentar el despliegue de buques de guerra de EEUU en aguas del Caribe que, según el Gobierno de Donald Trump y el de Francia, se ejecuta para combatir los cárteles de la droga.

Abinader subrayó en LA Semanal con la prensa que el combate dominicano al narcotráfico continuará no importa el nombre del cártel al que se enfrente.

El gobernante respondió así a una pregunta sobre su opinión del despliegue de buques de guerra estadounidense en la región del Caribe por parte de Estados Unidos -y también de Francia- contra el Cártel de los Soles que Washington ha denunciado está liderado por Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insiste en desconocer a Maduro como presidente legítimo de Venzuela y lo señala como jefe del Cártel de los Soles.

"Nosotros siempre hemos luchado contra el tráfico de drogas. Hemos sido reconocidos por Estados Unidos y organismos internacionales y continuaremos con esa política de combatir todos los carteles del narcotráfico", expresó.

