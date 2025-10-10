En una operación conjunta que incluyó drones y patrullas terrestres del Ejército de la República Dominicana (ERD), se detuvo un vehículo en el centro de Dajabón. Dentro del automóvil viajaban nueve ciudadanos haitianos, quienes se encontraban en situación migratoria irregular.

Gracias al uso de drones, el personal militar pudo observar a las personas indocumentadas abordando un vehículo Toyota dorado, con placa A292611, en el estacionamiento ubicado detrás del edificio. Mientras los drones realizaban el seguimiento aéreo, las patrullas motorizadas intercep taron el automóvil en una de las calles principales de la provincia Dajabón.

El comunicado de prensa emitido por la institución militar señala que el conductor del vehículo, identificado como Joseph, de nacionalidad haitiana, presenta también estatus migratorio irregular. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejército utiliza drones en la frontera terrestre como una herramienta fundamental para la interceptación de migrantes indocumentados, así como para la prevención del contrabando de mercancías y otros delitos relacionados que se producen en el límite fronterizo con Haití.

Las personas extranjeras en situación migratoria irregular, incluyendo cuatro hombres, tres mujeres y dos menores de edad, junto con el vehículo en el que se transportaban, fueron trasladadas a la sede del décimo Batallón de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.