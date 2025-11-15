En la extinción del incendio participaron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además, se contó con la intervención de dos ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), y una unidad de la Policía Nacional

"El personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó el combate al fuego y las maniobras de enfriamiento correspondientes para asegurar el área y permitir el trabajo del resto de las instituciones de respuesta", indicó el Sistema 911 en un comunicado. EFE