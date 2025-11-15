Dos personas fueron trasladadas para evaluación médica y otra fue atendida 'in situ' a consecuencia de un incendio registrado en una tienda ubicada en una plaza comercial en la avenida Gustavo Mejía Ricart del sector Ensanche Naco, Distrito Nacional, informó este sábado el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

En la extinción del incendio participaron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además, se contó con la intervención de dos ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), y una unidad de la Policía Nacional

"El personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó el combate al fuego y las maniobras de enfriamiento correspondientes para asegurar el área y permitir el trabajo del resto de las instituciones de respuesta", indicó el Sistema 911 en un comunicado. EFE

