La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo de que investiga un incidente ocurrido en el paraje Lateral 10, en Montecristi, en el que dos agentes de la institución resultaron agredidos por nacionales haitianos, uno de ellos con heridas de arma blanca.

El hecho se produjo la noche del sábado, luego de operaciones migratoria desarrolladas en esta provincia, de acuerdo con un comunicado de la DGM.

Existen distintas versiones sobre el origen del altercado, por lo que la DGM instruyó a los departamentos de Inteligencia, Asuntos Internos y Control Migratorio a profundizar las indagatorias y establecer con precisión las circunstancias del caso, agregó la información.

La institución informó que, de comprobarse irregularidades en el accionar de sus miembros, "se aplicarán las medidas correctivas correspondientes, con estricto apego a la ley y a los reglamentos internos".

"Ni la violencia contra nuestros agentes ni las actuaciones indebidas tendrán cabida en esta gestión. Nuestra obligación es garantizar que cada procedimiento migratorio se realice bajo el marco de la legalidad y el respeto a la dignidad humana", apuntó el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

