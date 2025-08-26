El Ministerio de Educación (Minerd) anunció que el Bono a Mil regresa este año escolar y que esta semana iniciará la entrega para impactar a más de un millón de estudiantes del sistema público preuniversitario.

El titular Luis Miguel de Camps declaró en La Semanal con la Prensa que las familias podrán solicitar el apoyo por las vías oficiales del Banco de Reservas.

Los beneficiarios pueden comprobar su estatus ingresando su cédula en bonoamil.gob.do/Consulta.

Quienes resulten favorecidos recibirán un SMS con el mensaje de notificación y podrán cobrar el RD$ 1,000.00 mediante Remesas Banreservas en cualquiera de sus oficinas comerciales.

Si el estudiante no aparece registrado, el Minerd recomienda que los padres agreguen el ID del estudiante en la plataforma.

El año escolar 2025-2026 inició este lunes con un acto oficial encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Camps en el Centro Educativo en Artes Casandra Damirón, en Santo Domingo Este.

