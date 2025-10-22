DNCD confisca varios cuadros con lienzos impregnados de cocaína

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público confiscaron varios cuadros, cuyos lienzos estaban impregnados de cocaína, durante labores de inspección realizadas en una compañía de envíos internacionales, ubicada en el Distrito Nacional.

Mediante un comunicado, la DNCD explicó que por instrucciones del fiscal, los agentes asistidos por unidades caninas se trasladaron a la empresa, donde localizaron una caja, con cuatro pinturas, notando algunas inconsistencias en el grosor de los lienzos.

Tras iniciar el protocolo de inspección, se descubrió entre las telas, una gran cantidad de cocaína revestida en la parte superior, “otra modalidad de las redes de narcotráfico para tratar de burlar los controles establecidos por las autoridades”.

La DNCD indicó que la caja, con las pinturas, fue enviada por un individuo con presunta dirección en la carretera Mella, Santo Domingo Este y la recibiría un hombre con domicilio en Manningham Road, Buelleen Vict, Australia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si las direcciones y los nombres, consignados en el envío del remitente y destinatario, se corresponden con datos reales o si por el contrario son falsos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más