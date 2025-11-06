Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre, buscado por sus vínculos con el microtráfico de sustancias narcóticas en barrios de la provincia de San Pedro de Macorís.

Se trata de L.S, alias Enfry, de 29 años, quien fue ubicado, mediante labores de inteligencia, en el interior de una vivienda en el sector Villa Verde, municipio Quisqueya, donde las autoridades amparadas por una orden judicial procedieron a realizar un allanamiento.

Al ingresar a la vivienda, los agentes y fiscales, localizaron una cartera (tipo mariconera) con 200 gramos presumiblemente cocaína, 154 gramos de crack, 40 de marihuana, así como una balanza digital y la suma de RD$ 2,920.

Posteriormente, los equipos operativos, incautaron en la segunda habitación, encima del closet, una pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, dos cargadores, 25 cápsulas, dos celulares, documentos y otras evidencias vinculantes con la investigación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con informes de inteligencia, alias Enfry, es señalado como uno de los principales cabecillas de redes dedicadas al delito del tráfico y venta de drogas en San Pedro de Macorís

Las denuncias en contra de Enfry, llegaron por distintas vías a los organismos correspondientes de la DNCD, procediendo a realizar, junto al Ministerio Público, las diligencias de lugar para arrestar al individuo.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación en relación con el caso, mientras persiguen a otros individuos vinculados a esta estructura de microtráfico de drogas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más