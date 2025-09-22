Cuatro desconocidos dispararon en múltiples ocasiones este lunes desde un vehículo en marcha contra una yipeta ocupada por un hombre y una mujer cuando ingresaban en una torre de apartamentos en la Av. Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez, en Bella Vista, Distrito Nacional, y huyeron a pie tras colisionar luego con otro vehículo en la Av. 27 de Febrero esquina Winston Churchill.

El Mercedes Benz G-63 AMG 4WD, negro placa G609481, y la jeepeta Honda CRV, blanca, placa G576628, de los atacantes, quedaron en poder de las autoridades junto a un fusil American Spirit, calibre 5.56x45mm, modelo ASA15, abandonado en su interior junto a un celular y municiones.

Extraoficialmente se informó que el Mercedes Benz atacado estaba siendo conducido por Starling Noboa, de 34 años, cuya suerte y la de su acompañante se deconoce.

Los especialistas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Científica examinan todo lo incautado por dar con la identificación y localización de los atacantes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más