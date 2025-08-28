Diputados de República Dominicana en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) respaldaron la aprobación de una resolución que reafirma la permanencia de El Salvador en el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

La propuesta fue presentada por la legisladora dominicana Esmeralda Mancebo, de la Fuerza del Pueblo, junto a otros congresistas de la región, y contó con el apoyo de Margarita Cedeño, Krimilda Acosta, Namibia Didiez, Silvia García, Socorro Monegro y Jesús Batista.

El documento recuerda que El Salvador alberga la Secretaría General del Sica y otros órganos regionales, lo que lo convierte en un punto institucional relevante dentro del proceso integrador.

También advierte que un eventual retiro de ese país pondría en riesgo programas de cooperación y asistencia técnica que alcanzan a la población salvadoreña y regional, incluyendo a República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La resolución instruye a la Presidencia del Parlacen a abrir un canal de diálogo institucional con las autoridades salvadoreñas y a conformar una delegación para promover gestiones diplomáticas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más