Diputados de República Dominicana en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) respaldaron la aprobación de una resolución que reafirma la permanencia de El Salvador en el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
La propuesta fue presentada por la legisladora dominicana Esmeralda Mancebo, de la Fuerza del Pueblo, junto a otros congresistas de la región, y contó con el apoyo de Margarita Cedeño, Krimilda Acosta, Namibia Didiez, Silvia García, Socorro Monegro y Jesús Batista.
El documento recuerda que El Salvador alberga la Secretaría General del Sica y otros órganos regionales, lo que lo convierte en un punto institucional relevante dentro del proceso integrador.
También advierte que un eventual retiro de ese país pondría en riesgo programas de cooperación y asistencia técnica que alcanzan a la población salvadoreña y regional, incluyendo a República Dominicana.
La resolución instruye a la Presidencia del Parlacen a abrir un canal de diálogo institucional con las autoridades salvadoreñas y a conformar una delegación para promover gestiones diplomáticas.
