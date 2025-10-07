El diputado por la provincia Santiago del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Brailyn Miguel Vargas Nuñez, conocido como Bray Vargas manifestó que el video en el que aparece junto a un hombre que alega ser trabajador sexual fue un acto premeditado con la intención de generar contenido para extorsionarlo.

“Nunca pasó nada y lo quiero dejar muy claro”, aseguró el legislador durante una intervención en la Cámara de Diputados este martes.

Durante la sesión, Vargas indicó que estas declaraciones son porque “me debo a mi gente, a mi pueblo, a quienes evalúan el contenido detenidamente y ven el escenario sin morbo ni maldad”.

“Agradezco a cada persona de buena voluntad de todo el país que se ha expresado de manera positiva. A ustedes, colegas, que se han tomado un tiempo para escribirme, a mis amigos y a cada persona que se ha acercado a dar aliento, quizás en un momento donde solamente queda hacer silencio”, expresó.

Vargas subrayó que su error fue darle acceso a un espacio privado a una persona que, entre la conversación, sacó un teléfono y procedió a grabarlo.

“Mi única reacción fue decirle que yo pensaba que era una buena persona. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que nadie merece pasar por las humillaciones y escándalos “mal intencionados” que genera la farándula o las redes, en las cuales las personas se vuelven preso del silencio y de la extorsión.

“Yo no voy a hacer un preso de la extorsión ni mucho menos del silencio. No voy a acceder a eso porque no tengo miedo y puedo levantar mi cara con mucha fuerza y decir quién soy”, precisó.

Juicio de valores

Tras la declaración de Vargas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco dijo que no haría juicio de valores sobre un acto de la vida privada de un legislador.

“Yo no voy a hacer jamás juicio de valores sobre un acto la vida privada que lo explicó muy bien el diputado Bray Vargas y yo no tengo por qué no creerle, le creo perfectamente. Para mí lo más importante es que él señaló que ahí no pasó nada”, manifestó.

Pacheco destacó que los servidores públicos también tienen una vida privada, la cual deben mantener con un compromiso ético y moral frente a la sociedad y además tener cuidado.

De igual forma, recomendó a los legisladores cuidarse, indicando que tienen todos los ojos encima y deben actuar no solo correctamente, sino también con sapiencia.

