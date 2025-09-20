La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó un operativo de alcoholimetría en la avenida Venezuela de Santo Domingo en la noche del viernes que resultó con la detención de tres personas y el remolque de cuatro vehículos por conducir sobre el límite del nivel de alcohol en aire espirado permitido por ley, informó este sábado la Digesett.

En la actuación, hecha en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se inspeccionaron 193 vehículos.

Del total de automóviles detenidos, 26 conductores dieron positivo a la prueba de alcohol, de los cuales 10 superaron el límite permitido (0.25 grados) y 16 se encontraban por debajo del límite establecido.

Además, 167 conductores no presentaron indicios de consumo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por género, 171 hombres y 22 mujeres fueron sometidos a la verificación.

"La Digesett reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito, con acciones conjuntas que buscan salvar vidas y promover una conducción responsable", indicó la institución.

Del mismo modo, exhortó a los conductores a "respetar la Ley 63-17 y evitar manejar bajo los efectos del alcohol", y recordó que "una decisión responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte".