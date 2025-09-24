La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desplegó este martes un operativo preventivo en las principales carreteras del país por el feriado del Día de Las Mercedes.
Los agentes estarán presentes en los tramos de mayor flujo y siniestralidad vial, como la autopista Duarte, con énfasis en el Santo Cerro, lugar de peregrinación tradicional.
También habrá refuerzos en la autopista Las Américas, la Autovía del Este, la autopista del Coral, el Boulevard Turístico del Este, la autopista 6 de Noviembre y la carretera Enriquillo.
El general Pascual Cruz Méndez, director de la Digesett, explicó que la medida busca garantizar un tránsito seguro, prevenir accidentes y agilizar el desplazamiento de los ciudadanos.
El funcionario instó a los conductores a respetar las normas, al señalar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos.
Compartir esta nota