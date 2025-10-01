La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre de 57 años de edad acusado de violar y matar a un niño de 10 años al que sustrajo de los alrededores de su residencia el pasado sábado.

La medida de coerción fue impuesta a José Antonio Glass, alias Yoyón, quien, según la acusación, cometió el hecho el pasado 27 de septiembre, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía una condición especial.

El imputado sustrajo al niño mientras se encontraba en los alrededores de la casa de su madre, en el barrio Puerto Rico, en Santo Domingo Este, de acuerdo con la Fiscalía.

El Ministerio Público estableció que, en el desarrollo de su plan criminal, Glass inició una caminata a pie con el niño, dirigiéndose desde Los Minas hacia el sector Los Pinos de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, donde violó y estranguló al menor.

Anteriormente, Glass cumplió una condena de 15 años de prisión por violar sexualmente a un niño 10 años de edad lo cual evidencia su reincidencia en el delito.

La medida de coerción deberá ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

