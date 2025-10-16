El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión a un hombre por intento de homicidio, en un hecho ocurrido el 20 de enero de 2020 en el sector Capotillo.

Se trata de José Rafael Martínez Martínez, alias Chiquito, quien el citado día, alrededor de las 8:15 de la noche, en la calle 42, número 112, callejón Rubén Darío del referido sector, atacó a la víctima que estaba en su residencia junto a su esposa.

De acuerdo con la investigación el agresor sin mediar palabras realizó varios disparos, causándole heridas en distintas partes del cuerpo, para luego huir del lugar.

Las pruebas periciales, documentales y testimoniales fueron presentadas por las fiscales litigantes Cynthia Bonetti y Carlenny Camilo y acogidas como buenas y válidas por el tribunal.

En ese orden, el Ministerio Público calificó los hechos como tentativa de homicidio voluntario, en violación a los artículos 2, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, dispuso que José Rafael Martínez Martínez cumpla la condena impuesta en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

