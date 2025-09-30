Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional prestaron la tarde de este martes al regidor Jenry de los Santos, de la Junta municipal La Calata, en Boca Chica, tras haberse emitido una orden de arresto en su contra.

El concejal De los Santos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue arrestado dentro de las oficinas del Ayuntamientos, sin embargo, aún no ha trascendido la razón de su detención.

Los agentes informaron al regidor que estaban cumpliendo una orden de detención y que debía acompañarlos al destacamento, sin especificar la ubicación.

Noticia en desarrollo…