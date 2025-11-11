El Día del Soltero se celebra cada 11 de noviembre y tiene su origen en China, donde surgió como una jornada para exaltar el orgullo de la soltería.

La efeméride nació en 1993 en la Universidad de Nankín, bajo el nombre de Doble 11, en referencia a la fecha 11/11, símbolo de individualidad, al ser todos sus dígitos números uno.

A diferencia del Día Mundial del Soltero, conmemorado el 13 de febrero, esta fecha surgió como una alternativa al Día de San Valentín.

Con el paso de los años, la celebración se transformó en una jornada de alto consumo en Asia, impulsada por campañas comerciales que promueven las compras como parte de la celebración.

En 2012, el Alibaba Group registró el término Doble 11 como marca propia, generando un crecimiento de ventas de US$ 5,800 millones en 2013 a US$ 30,800 millones en 2018, lo que consolidó al evento como el Black Friday chino y un fenómeno económico mundial.

