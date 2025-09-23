El miércoles 24 de septiembre es día no laborable en República Dominicana por la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes, también conocido como el Día de las Mercedes.

En esta fecha, los creyentes se dirigen a la parroquia santuario Nuestra Señora de las Mercedes, en la provincia La Vega, para adorar a la advocación mariana.

La disposición se aplica conforme al régimen de días feriados vigente y al calendario oficial para 2025.

El Ministerio de Trabajo recordó que las actividades laborales se reanudarán el jueves 25 de septiembre y pidió a empleadores y trabajadores ajustar horarios y servicios.

