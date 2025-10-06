Agentes de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron aquí a 69 nacionales haitianos, 63 hombres y 3 mujeres, quienes no portaban documentación que acreditara su legal permanencia en el país.
Las aprehensiones fueron producto de operaciones migratorias realizadas a primeras horas de esta mañana en las localidades de Friusa, Machiplan, Macao y Altos de Friusa.
Estuvieron dirigidas por los representantes de la DGM, en coordinación con miembros del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Ciutran, el Ministerio Público y la Digesett.
Los detenidos fueron trasladados al puesto de retención de Benerito, donde previo a la deportación a su país de origen son procesados individualmente, de conformidad con el marco regulatorio y respetando sus derechos fundamentales y su dignidad.
La DGM advirtió que mantendrá su política migratoria de manera integral, según los dictámenes de la Ley 285-04, el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y las directrices del presidente Luis Abinader.
Resaltó, igualmente, la importancia de salvaguardar la seguridad y soberanía nacional mediante un trabajo respetuoso de las personas, que contribuya al bienestar de la población, y que promueva un entorno migratorio seguro y justo.
Compartir esta nota