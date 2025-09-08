La Dirección General de Migración informó que, en colaboración de las instituciones de seguridad del Estado, detuvieron a 1,056 nacionales haitianos en estatus irregular, durante una jornada operacional en distintos puntos del territorio nacional.

Mediante un comunicado, la institución indicó que en el en el Gran Santo Domingo fueron detenidas 185 personas, 55 en Santiago de los Caballeros, 66 en La Vega, 76 en Mao/Santiago Rodríguez, 67 en Montecristi, 21 en Dajabón, 34 en Elías Piña, 91 en Jimaní y 22 en Pedernales, para un total de 617 detenidos.

Precisó que a esa cantidad de detenidos se adiciona 334 personas en el Gran Santo Domingo de parte de efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), 50 realizadas por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 55 por agentes de la Policía Nacional.

En correspondencia con las políticas migratorias establecidas en la Ley 285-04, para que todos los extranjeros estén debidamente documentados y registrados, los equipos de la DGM ejecutaron sus operaciones con respeto a los derechos humanos, la ética y la dignidad de todos los extranjeros pasibles de ser detenidos. Estos fueron llevados a los centros de procesamiento de extranjeros ilegales de la DGM, donde se les registró y evaluó de acuerdo a los protocolos establecidos.

En los procesos de interdicción también participaron, coordinados con la DGM, el Ministerio de Defensa (Mide), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (Ciutran), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio Público y otros organismos vinculados con la seguridad ciudadana.

Por otra parte, la DGM dijo que repatrió a 751 nacionales haitianos que habían sido detenidos por carecer de documentación y los entregaron a las autoridades de su país por los puntos binacionales fronterizos de Dajabón (365 personas), Elías Piña (170), Pedernales (83) y Jimaní (133).

